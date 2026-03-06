Socializan en Ciego de Ávila resultados de proyecto sobre enseñanza de la Historia de Cuba

Especialistas y académicos avileños socializaron los resultados del Proyecto sobre Estrategias para el aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba, en un taller de generalización celebrado en la sede de la Dirección General de Educación en la provincia.

Liderado por el Doctor en Ciencias Ramón Pla, quien expuso las esencias obtenidas y las propuestas científicas derivadas de la investigación, el encuentro constituyó un espacio de intercambio entre la academia y diversas instituciones del territorio.

La jornada contó con la participación de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, encabezados por el vicedecano Reinaldo Meneses, junto a los docentes Ángel Cabrera y Miguel Rodríguez.

Asistieron además representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) a nivel provincial, el sector de Cultura, el Museo Provincial, medios de comunicación y metodólogos de las diferentes enseñanzas. Presidió el taller la Doctora en Ciencias Madeleys Sánchez.

El encuentro, calificado de fructífero por los participantes, permitió coordinar desde la academia las potencialidades sociales existentes en el territorio para favorecer un aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba, en su necesaria interrelación con la Historia local de Ciego de Ávila.

Tomado del perfil de Reina Torres Pérez