MINCIN desmiente noticia falsa sobre venta de donativos de México

El Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) desmintió la información que circula en redes sociales digitales acerca de una supuesta comercialización de productos donados por el pueblo y gobierno de México en tiendas recaudadoras de divisas.

Mediante una declaración oficial, el organismo aclaró que se trata de una noticia falsa y recordó que, tal como se ha informado a través de sus perfiles institucionales, los productos provenientes de esa donación continúan su proceso de distribución y entrega gratuita a la población a través de las bodegas.

Ante la proliferación de contenidos engañosos y campañas de desinformación dirigidas a confundir a la ciudadanía sobre la realidad cubana, el MINCIN exhortó a la población a mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales del organismo, donde se brinda información veraz y oportuna sobre este y otros procesos.

Las autoridades reiteraron que la vía legítima para acceder a información confiable sobre la distribución de estos productos es el seguimiento a los perfiles institucionales y las plataformas oficiales del Estado cubano, en un contexto marcado por la persistencia de campañas mediáticas que distorsionan la labor del gobierno y las instituciones del país.