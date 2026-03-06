Sancionados por sabotaje contra obra energética en Ciego de Ávila

En juicio ejemplarizante celebrado recientemente, la Sala Penal del Tribunal Provincial de Ciego de Ávila dictó sentencia condenatoria contra los responsables del delito de sabotaje, tipificado en el Artículo 125, apartado 1, inciso A, del Código Penal, en relación con la sustracción de recursos destinados a una obra de alto interés para el sistema electroenergético nacional.

El tribunal quedó debidamente constituido para conocer la Causa No. 2 de 2026, donde quedó demostrada la responsabilidad de los acusados en la sustracción de aproximadamente 50 000 tornillos, piezas fundamentales para el montaje de las estructuras metálicas que sostienen paneles solares.

Esta acción delictiva provocó una afectación económica superior a los 620 000 pesos a la Empresa Eléctrica, por concepto de adquisición y traslado de nuevos materiales, así como el consiguiente retraso en la ejecución del proyecto.

Al dictar el fallo, el tribunal consideró la elevada lesividad del hecho, el impacto económico-social generado, el contexto actual del país y la importancia estratégica de las obras vinculadas al sector energético. Se tuvieron en cuenta, asimismo, las circunstancias personales de los encartados, su confesión ante las autoridades y la colaboración ofrecida durante el proceso investigativo.

Como resultado, se impusieron sanciones de privación de libertad por nueve y siete años, respectivamente. Ambas personas recibieron además sanciones accesorias, entre ellas la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del país. De igual forma, se dispuso que deberán reparar el daño material causado al Estado cubano, ascendente a la suma de 617 907 pesos con 77 centavos.

Durante la tramitación del proceso y en el acto del juicio oral se cumplieron estrictamente las garantías procesales consagradas en la Constitución de la República y en la Ley del proceso penal. A los sancionados y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer los recursos correspondientes contra la decisión del órgano judicial.

Tomado de Invasor