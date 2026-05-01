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Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Televisión avileña junto al pueblo en este Primero de Mayo (+Fotos)

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

May 1, 2026

Con el compromiso de llevar a cada hogar la jornada del Día Internacional de los Trabajadores, los equipos de la televisión avileña se mantuvieron activos en la transmisión del desfile por el Primero de Mayo en la capital provincial y en el municipio de Morón.

Cámaras, periodistas, técnicos y realizadores desplegaron su labor a lo largo del recorrido para divulgar todo lo que acontece en la provincia: la masiva participación popular, las muestras de apoyo a la Revolución, las demandas contra el bloqueo y la convicción patriótica de los trabajadores avileños.

«Transmitir esta marcha es también defender la Patria», expresó uno de los realizadores. Desde temprano, el equipo profesional asumió cada detalle con rigor, consciente de que su trabajo asegura que ningún acto de este 1ro de Mayo quede fuera del alcance del pueblo.

Con esta cobertura, los trabajadores de la televisión en Ciego de Ávila reafirman su rol en la construcción de la memoria colectiva y su compromiso con la transparencia y la verdad de lo que sucede en las calles.

 

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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