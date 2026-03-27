Tremendo derroche

Gran volumen de agua que se ha de beber y usar en múltiples actividades hogareñas y unidades de prestación de servicios, se escapa por los agujeros del despilfarro en una de las cisternas que abastece a los edificios multifamiliares, en el microdistrito conocido por La Yuca, del municipio de Ciro Redondo, en el centro de la provincia de Ciego de Ávila.

Vecinos del lugar informaron que la posible solución consiste en instalarle una válvula o llave de paso que le falta a la fuente de abasto y resanar las grietas causantes de las pérdidas del líquido.

Así las demás cisternas del lugar, incluso, con más capacidad de almacenamiento, pudieran llenarse y las turbinas bombear el líquido hacia los tanques elevados en el corto tiempo que hay energía eléctrica.

No solo se malgasta agua, sino también el vital recurso para la generación con el grupo electrógeno de emergencia, el cual consume casi todo el petróleo para unas tres horas de funcionamiento una vez por jornada en tiempo de apagón, cuando se dispone de combustible, según la opinión del operador de la principal estación de bombeo del lugar.

Salideros hasta dentro del local de la turbina

Los afectados sacan cuentas claras y ejemplifican: “Un litro de petróleo cuesta 2000.00 pesos en el mercado informal cuando aparece, y como el que se consume aquí es asignado por el Estado, debiera haber más exigencia para que no se malgasten los portadores energéticos y el agua”.

Maldito derroche, exclamaba uno de los lugareños al juzgar el problema desenfrenado, con lodo incluido, a la vista de todos y sin nadie ocupado de la solución.

Tomado de Invasor