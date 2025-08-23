¡Tronco de mujer! (+Fotos)

La presencia de una dama esbelta, atractiva y bella agrada y suele suscitar la frase popular que titula este fotorreportaje.

Más importante que tal expresión es su esencia. La mujer es como el árbol de raíces profundas, con ramas copiosas para proteger y dar frutos maduros, dispuesta a entregar amor a todo al que a su sombra se arrime con buenas intenciones.

De singular estirpe es la guerrera. El legado de Mariana Grajales, Vilma Espín, Celia Sánchez y tantas otras heroínas cubanas, la fortalece en el combate del día a día por la vitalidad de la familia, la Patria y la Revolución.

Y, de manera especial, la fuerza laboral femenina está casi a la par de la masculina en Ciego de Ávila. Las compañeras representan el 47.2 por ciento de la población ocupada en la economía. Su aporte es notable en la producción de bienes y la prestación de servicios, en la ciencia y la innovación, en todas las actividades y sectores.

Este 23 de agosto, en el aniversario 65 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), vale potenciar la frase popular para rendirle homenaje, pero en plural: ¡Tronco de mujeres!

La fuerza femenina es pilar en la Salud Pública

El sector industrial cuenta con consagradas obreras

Representante ejemplar de los trabajadores

Puntal en la ciencia

Manos a la obra de infinito amor

Defensora de las conquistas del pueblo

Su protagonismo en los proyectos culturales

Campeona en el mundo del deporte

Tomado de Invasor