Vulnerables en el centro de la atención en municipio de Ciego de Ávila

Varias acciones concentran los esfuerzos de cara a la celebración de las actividades provinciales por el Día de la Rebeldía Nacional

La atención diferenciada a personas en situación de vulnerabilidad se consolida por estos días en el municipio de Ciego de Ávila, sede del acto provincial por el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, en la provincia homónima.

Melanis Salet y Jonathan viven una experiencia inédita. Son hermanos a los cuales, recientemente, despidieron en el Hogar de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Porque el tiempo corre y retos diferentes se asoman a sus vidas.

Desde esta semana se incluyen entre los beneficiados en La Rodaja, comunidad en las afueras de la capital provincial en la cual, se erige medio centenar de viviendas, a partir de la reutilización de contenedores.

Hasta allí llegó Invasor para apreciar in situ cómo acondicionan los inmuebles. La primera docena de ellos deben ser habitables de inmediato, cuando se solucionen aspectos puntuales del servicio eléctrico y de agua potable en el lugar.

Ifrain Díaz Cueva, director municipal de la Vivienda, dijo que el proyecto debe concluir el año venidero. Para entonces, está previsto completar la habilitación de un total de 92 hogares, en igual número de contenedores en varios puntos del territorio.

Aunque restan detalles finales ineludibles, Díaz Cueva tuvo frases de elogio para quienes se encargaron de erigir, en unos meses, las moradas que disponen, cada una, de una habitación multiusos, par de pequeños dormitorios, baño y un patio de servicio.

Se trata de espacios habitables de 26 metros cuadrados que exigen materiales de revestimiento para aliviar las altas temperaturas, factor que eleva el costo de inversión a una cifra cercana a los dos millones de pesos en cada caso.

“Aquí continúan trabajando compañeros de la brigada Obras 2 de la Construcción, que también han tenido el respaldo de actores económicos no estatales”, apuntó el directivo. Lo

Agregó que entre los que se están instalando en el lugar, aparecen familias afectadas por el derrumbe de viviendas ocasionado por el huracán Irma.

Otra arista que consolida el quehacer en función de priorizar la atención a los más necesitados, se refiere a la entrega de colchones.

Lázaro Acosta Pérez, director de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Ciego de Ávila, refirió que estos se situaron en las casas de personas asistenciadas que no poseen los medios económicos para adquirirlos.

Dijo también, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 9153 del Consejo de Ministros, “Perfeccionamiento para la entrega de recursos a familias con situaciones sociales críticas”, que el financiamiento proviene del presupuesto asignado por el Estado a la asistencia social.

Sofía Corrales Alonso, vecina de calle Independencia, número 203, Interior, se encuentra entre las beneficiadas. Con 79 años y cuatro décadas de su vida consagrada al ejercicio de la enfermería, la anciana vive sola, después que falleciera su esposo, en la circunscripción 96 del Consejo Popular Onelio Hernández.

Y en el orden del traslado de pasajeros hacia lugares de la capital avileña, otras rutas son cubiertas desde esta semana, desde el parque José Martí y hasta destinos que se encontraban desprotegidos por el deterioro gradual de los ómnibus y la carencia de combustibles fósiles.

Osmany González Hernández, director municipal de la Unidad Empresarial de Base de Transporte, señaló que, se dispone de cinco nuevos triciclos eléctricos, tres para llegar hasta Lugones y dos para el reparto Canaleta.

Estos servicios se prestan a los interesados desde el día 10 del pasado mes de junio, a un precio de 10.00 pesos percápita.

Tomado de Invasor