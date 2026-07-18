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Celebran en Majagua acto municipal por la efeméride del Moncada

PorYeilys Rodríguez

Jul 18, 2026 #26 de Julio, #Cuba, #Majagua, #Moncada, #OBE, #Patria, #Revolución

El acto por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes tuvo lugar este jueves en el municipio avileño de Majagua.

La villa 26 de Julio, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Servicios Petroleros (EMSERPET), fue el escenario de la celebración, donde el espíritu del Moncada se hizo más presente que nunca.

El evento fue presidido por Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, acompañado por Bárbara Guerra Pérez, miembro del Buró provincial del Partido, así como por autoridades del Gobierno y representantes de organizaciones políticas y de masas.

Durante la jornada se reconoció a los organismos y entidades más destacadas por sus aportes al desarrollo del municipio. Entre ellas sobresalieron la Dirección Municipal de Salud, la de Educación, el Comercio, la Gastronomía y los Servicios, la Empresa de Materias Primas, la Organización Básica Eléctrica (OBE) y la División de Producción de Petróleo.

El acto concluyó con las palabras de Bertolis Pérez, quien evocó la gloriosa gesta del Moncada, subrayó los logros y las deficiencias del territorio, y reafirmó el compromiso del pueblo majagüense con los ideales de la Revolución y la defensa de la Patria.

Lo ocurrido aquel 26 de julio de 1953 vive hoy en el corazón de los cubanos. A 73 años del trascendental suceso, los majagüenses recuerdan a esos jóvenes revolucionarios que, con sus acciones heroicas, cambiaron la historia de Cuba.

Por Yeilys Rodríguez

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