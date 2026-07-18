Ciego de Ávila reafirma su compromiso revolucionario en la jornada del 26 de julio

La emblemática Plaza Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila vibró con el fervor patriótico de los avileños, quienes alzaron la voz en un clamor colectivo para defender la Patria, reafirmar su lealtad a los principios revolucionarios y ratificar su disposición de continuar laborando por el bienestar de la nación.

Durante el acto provincial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se reconoció el desempeño de varias entidades sobresalientes en las esferas política y económica de la provincia.

Este merecido reconocimiento no solo enaltece la labor cumplida, sino que estimula a seguir avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa.

Asimismo, se entregaron diplomas a los municipios de Ciro Redondo y Ciego de Ávila por sus resultados relevantes en diversas áreas durante el periodo reciente, lo que evidencia el compromiso colectivo y el esfuerzo mancomunado en pos del desarrollo local.

La conmemoración en Ciego de Ávila resultó ocasión propicia para ratificar el apoyo incondicional a la Revolución, así como para recordar la trascendencia de la gesta moncadista como hito fundamental en la lucha por la soberanía y la dignidad del pueblo cubano.

La activa concurrencia de los avileños refleja su arraigado sentido de pertenencia y su firme compromiso con los ideales de justicia social, igualdad y libertad que han guiado a Cuba a lo largo de su historia.

En un clima de unidad y entusiasmo, los asistentes reafirmaron su determinación de defender los logros conquistados y aunar esfuerzos por un futuro próspero.

La fecha no solo convoca a la memoria histórica, sino que invita a cada cubano a erigirse en protagonista activo de la construcción del presente y el devenir de la nación.