22 Congreso CTC: En un momento crucial para la Patria

El Presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, anunció que las sesiones finales del esperado cónclave de los trabajadores cubanos se realizarán, por video conferencia, el 26 y 27 de junio.

“El Congreso comenzó hace mucho tiempo y lo fundamental ya lo hemos realizado en las secciones sindicales, los burós sindicales, las conferencias municipales y provinciales. Y también en algunas conferencias nacionales de los 15 sindicatos que integran la CTC”, explicó el dirigente a la Televisión Cubana.

Recordó que el proceso se inició en enero del 2024 y que estas jornadas conclusivas estarán muy ajustada a la realidad del país, de manera austera y racional. “Los delegados e invitados estarán en cada provincia y aquí en la Habana solo la delegación de la capital y los propuestos a integrar el Consejo Nacional de la CTC”, precisó.

“El Congreso tiene que parecerse a su tiempo y ajustarse a la situación económica y social que vivimos todos los cubanos”, dijo.

Principales inquietudes e ideas para los debates

Colina argumentó que desde hace un año atrás se creó la Comisión Organizadora del 22 Congreso para fortalecer la estructura de la organización y desarrollar el proceso en las bases con profundidad, calidad y examinar todas las ideas y preocupaciones de los trabajadores, a las que hay que darles respuestas.

El debate central se va enfocar, en primer lugar, en la defensa de la Patria y el socialismo, desde cualquier trinchera, en el surco, en el aula, y si fuera necesario con los fusiles en las manos.

Asimismo, comentó que será motivo de intercambios las propuestas y experiencias positivas que ayuden a impulsar la producción de alimentos, la transformación energética y el sistema empresarial, en el cual están todos los sujetos de la economía, tal y como se analizó en el XI Pleno del Comité Central del PCC.

“Esto nos llevará a discutir otros temas más profundos. Por ejemplo, cómo se forman los salarios, cómo es la organización del trabajo, cómo se reparten las utilidades, cuál es la participación del colectivo en la toma de decisiones y la representación de los trabajadores en los Consejos de Dirección.

“Tenemos que lograr que la Asamblea de Afiliados se convierta cada vez más en un Consejo de Dirección ampliado, en el que se ventile todo lo necesario, útil e importante en ese escenario. También debatiremos que las rendiciones de cuenta a los trabajadores no sean formales, sino que tenga contrapartida, argumentos, vivencias y no exenta de contradicciones, para impulsar el desarrollo”, señaló.

El dirigente sindical pasó revista a temas que seguramente provocarán más de una intervención de los delegados: ¿cómo aprovechar más el conocimiento y por qué muchas empresas no le dedican el dinero necesario para impulsar más la ciencia, la robótica, la inteligencia artificial?

Por supuesto, la proyección comunitaria de la CTC será otro punto de la agenda, la cual comprende tres dimensiones: el centro laboral hacia su entorno; los trabajadores interruptos que pueden agruparse para formar brigadas y hasta secciones sindicales temporales en los barrios; y el trabajo con aquellos desvinculados, a quienes se le pueden buscar ofertas en las comunidades.u

Finalmente, Colina repasó procesos en los que ha participado la organización en el período que concluye con en el Congreso, como el análisis del proyecto- Ley del Código de Trabajo (consultado a más de 2 millones de trabajadores de todas las formas de gestión); y las propuestas y preocupaciones realizadas por la CTC al Programa Económico y Social del Gobierno, que fijó en el horizonte tareas muy concretas para el 2026.

“Hay que cerrar un ciclo y celebrar el Congreso con todas las adversidades que conocemos es un desafío. Tenemos que aspirar a que en los colectivos, los barrios y en la sociedad se produzca un cambio sustancial que lleve a la clase obrera a jugar un papel más decisivo en un momento crucial para la Patria”, concluyó.

Tomado de Trabajadores