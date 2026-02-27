22 Congreso de la CTC: reafirmación de resistencia y unidad

La celebración del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), prevista para mediados de 2026, no solo representará un hito significativo en la historia del movimiento sindical cubano, sino que también será una contundente demostración de que, pese al cerco yanqui y las adversidades impuestas por el gobierno de Estados Unidos, la Revolución Cubana continúa avanzando sin paralizarse, como muchos de sus detractores pronosticaron.

Este evento se centrará, en primer lugar, en la defensa de las conquistas de la Revolución y el socialismo; así como en los derechos laborales, la justicia social y la búsqueda de soluciones a los retos que actualmente enfrenta la economía cubana.

Un Congreso en un contexto desafiante

Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del cónclave, ha subrayado la relevancia de este congreso al afirmar que, “estamos en el año del congreso y, bajo la fórmula más racional posible, por las difíciles condiciones existentes, las que nos ha impuesto ese gobierno cruel y fascista de los Estados Unidos, con su bloqueo energético, estamos planteándonos cómo hacerlo con la premisa de que vamos a vencer”, declaración que resalta la determinación del movimiento sindical y el pueblo de enfrentar los desafíos que han surgido debido a la agudización de las políticas hostiles del gobierno estadounidense, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La CTC, fundada en 1939, es fruto de un prolongado proceso de lucha por la unidad del movimiento sindical cubano, uniendo a los trabajadores en torno a los objetivos de justicia social, libertad e independencia. A lo largo de su historia, ha sido un baluarte en la defensa de los derechos laborales y una voz firme en la lucha por la dignidad de los trabajadores, lo que se evidenciará en las discusiones del congreso.

Algunos temas cruciales en la agenda del congreso

El 22 Congreso de la CTC abordará temas de suma importancia para el futuro de la sociedad cubana. Entre ellos se encuentran las garantías jurídicas, materiales y espirituales para el ejercicio real de la libertad sindical en el marco de las actuales y necesarias transformaciones económicas, políticas y sociales.

Uno de los puntos centrales de debate será el ahorro energético, una cuestión crucial ante la actual crisis energética que enfrenta el país. La comunidad laboral está llamada a contribuir con soluciones creativas y sostenibles que aborden esta problemática. Además, se discutirá la sustitución de importaciones y el desarrollo de las exportaciones, aspectos vitales para garantizar la soberanía económica y fortalecer el sistema productivo cubano.

La CTC se posiciona como un actor clave en la vida económica, política y social del país. El congreso será un espacio donde se analizará el código de trabajo, la afiliación de los trabajadores a la sección sindical, así como la revisión de los estatutos que rigen la actividad sindical en Cuba. La participación activa de los sindicatos en todas las esferas es de suma importancia para asegurar que los intereses de los trabajadores sean representados y defendidos adecuadamente.

Otros aspectos de vital importancia que se abordarán están relacionados con la seguridad social, el ahorro de recursos materiales y financieros, el funcionamiento de las asambleas de afiliados, la organización del trabajo y la salud y seguridad en el empleo, los cuales adquieren una dimensión aún más crítica ante la agudización del bloqueo. Asimismo, el congreso servirá para analizar y proponer acciones concretas que refuercen la permanencia y promoción de los trabajadores dentro del sistema laboral cubano.

Los Convenios Colectivos de Trabajo serán otro punto destacado en la agenda, tema que es fundamental para concretar el ejercicio de la libertad sindical y para establecer parámetros que eleven la productividad y eficiencia en los centros de trabajo. En un clima de creciente diversidad en las formas de gestión laboral, es imperativo que el movimiento sindical ajuste su labor a la realidad actual del empleo en Cuba.

Innovación y la importancia de la mujer y los jóvenes

Historias de éxito, avatares e iniciativas en favor del sostenimiento de la industria y los servicios, como las impulsadas por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), que surgió en la década de los sesenta, también formarán parte de los debates. Este movimiento destaca la importancia de la vinculación de los trabajadores con la ciencia y la técnica en los centros laborales, contribuyendo a la innovación y la mejora continua de procesos productivos.

Entre otros tópicos de su agenda, además, el papel de la mujer y los jóvenes en el ámbito laboral será relevante en las discusiones. Se abordarán sus derechos al empleo y su participación activa en la economía del país, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas. Los desafíos salariales y la necesidad de fortalecer una sociedad más justa y equitativa serán temas recurrentes, reflejando la esencia de la Revolución Cubana y sus conquistas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Un congreso crítico y autocrítico

El 22 Congreso de la CTC está destinado a ser un cónclave no solo crítico y autocrítico, sino definitorio para el futuro del movimiento sindical en Cuba. La estructura de la CTC —que incluye el Congreso, Consejo Nacional, Comité Nacional, Secretariado Nacional, sindicatos nacionales y provinciales, comités, buró sindical y secciones sindicales— permite una amplia representación de la clase trabajadora. Con más de dos millones de trabajadores afiliados a 18 sindicatos nacionales, esta organización de masas se erige como un referente en la defensa de los derechos laborales y la promoción de una sociedad incluyente.

La importancia de este congreso trasciende el ámbito sindical y se convierte en un símbolo de resistencia. A medida que los delegados se preparan para participar, ya sea de forma presencial o virtual, el eco de las luchas pasadas y presentes resonarán con fuerza. Las propuestas y acciones que se deriven de este encuentro no solo marcarán el rumbo del movimiento sindical, sino que también contribuirán a la defensa y fortalecimiento de la Revolución Cubana, reafirmando la idea de que la lucha por los derechos de los trabajadores es, en definitiva, una lucha por la soberanía, la dignidad y el futuro de la patria.

De tal modo, el 22 Congreso de la CTC, bajo el lema Por Cuba juntos creamos, será una oportunidad inigualable para que los trabajadores cubanos reafirmen su compromiso con la Revolución y el socialismo; en tanto confronten los desafíos actuales y tracen un camino hacia adelante. La unidad, la lucha y la esperanza serán los fundamentos de este evento, en el cual se ratificará que, a pesar de las adversidades impuestas por el bloqueo, nuestro país sigue de pie, construyendo un futuro mejor para todos sus ciudadanos.