Díaz-Canel: Cuba defenderá su soberanía y estabilidad nacional

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, ratificó hoy que Cuba no agrede, ni amenaza, pero defenderá su soberanía y estabilidad nacional.

A propósito de la reciente acción armada contra una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior (Minint) en aguas territoriales cubanas, el jefe de Estado aseguró a través de X que su país actuará con determinación y firmeza, frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria.

Este miércoles, el Minint informó que en horas de la mañana una lancha rápida con matrícula de la Florida, Estados Unidos, se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, y abrió fuego contra una unidad de Tropas Guardafronteras que se aproximó para su identificación.

El comandante de la embarcación cubana resultó lesionado, y como consecuencia del enfrentamiento posterior, cuatro agresores resultaron abatidos y seis heridos.

La investigación de las autoridades cubanas estableció que la lancha rápida neutralizada, con matrícula FL7726SH, transportaba 10 personas armadas (cubanos residentes en los Estados Unidos), que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Cuba ratificó su voluntad de proteger sus aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región.

