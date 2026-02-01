Un año de deporte en la mira: Balance del Inder en Ciego de Ávila

Con el objetivo de evaluar y proyectar el futuro del deporte local, se celebró en Ciego de Ávila el Balance provincial del Inder.

Más que un acto protocolario, este ejercicio es el mecanismo clave para auditar resultados, diagnosticar desafíos y alinear las estrategias que garantizarán que la actividad física, la recreación y el alto rendimiento sigan siendo pilares del bienestar social en la provincia.

El evento, presidido por Yuslaiby Borges González, miembro del Buró Provincial del Partido, evaluó el cumplimiento de los objetivos de trabajo del deporte en el territorio.

Durante el encuentro se abordaron los principales logros y dificultades del período evaluado, y se reconoció a los trabajadores más destacados del sector.

Entre las dificultades más significativas se destacan el déficit de personal técnico —acentuado en los municipios de Morón y la capital provincial— y la situación de la reserva deportiva, afectada por diversas causas.

En el contexto cubano, el deporte es concebido como un derecho del pueblo y un pilar para la salud, la educación y la integración social. Este Balance reafirma ese compromiso, con el propósito de que la actividad física, la recreación y el alto rendimiento sigan siendo prioridades en la agenda provincial.

Los subdirectores deportivos de cada área expusieron la evaluación de su gestión durante el año y los planes y objetivos que se trabajarán en 2026.

Entre las metas para el presente año se encuentran:

· Mejorar la calidad de vida de la población a través del deporte.

· Optimizar el uso de la infraestructura y el talento humano.

· Fortalecer la base del alto rendimiento y el trabajo en la EIDE y las academias.

· Promover masivamente la práctica deportiva en la comunidad.

La correcta aplicación de estos propósitos refleja un esfuerzo por mantener una cultura de evaluación y mejora continua, indispensable para el desarrollo deportivo de la provincia y el bienestar de su población.