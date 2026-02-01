Pronostican marcado cambio climático en Ciego de Ávila

Un cambio significativo en el patrón meteorológico está previsto para la provincia de Ciego de Ávila a partir del fin de semana, con la entrada de un frente frío que traerá consigo un marcado descenso de las temperaturas y condiciones ventosas.

Según el parte emitido por los meteorólogos del Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila, la situación evolucionará notablemente a partir de la tarde-noche de este sábado 31 de enero, cuando se espera la llegada de un nuevo frente frío con una masa de aire polar.

Este fenómeno provocará:

· Vientos fuertes: Se incrementará la velocidad del viento de componente oeste-noroeste, con valores sostenidos entre 15 y 30 km/h y rachas superiores, primero en la costa sur y luego al norte de los Cayos Jardines del Rey.

· Aumento del oleaje: El viento generará un progresivo incremento de la altura de las olas, que podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros al norte del archipiélago, y alrededor de 1.0 metro en la costa sur.

Esta situación se mantendrá durante todo el domingo, por lo que se recomienda extrema precaución en actividades marítimas y costeras.

El frente frío reforzará las condiciones invernales, generando un descenso notable y marcado de las temperaturas desde la noche del sábado. Se pronostican madrugadas muy frías y días fríos para el domingo, lunes y martes, con los siguientes valores estimados:

· Domingo 1 de febrero: Mínimas entre 15-17 °C y máximas entre 17-19 °C. La oscilación térmica será mínima (unos 3 °C).

· Lunes 2 de febrero: Mínimas más bajas, entre 13-15 °C, con máximas de 19-21 °C.

La combinación de estos valores térmicos bajos, una escasa diferencia entre el día y la noche, y otros factores meteorológicos (como el viento), generará una sensación térmica de mucho frío en el cuerpo humano, particularmente intensa durante el domingo y el lunes.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.