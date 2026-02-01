Televisión Avileña

Pronostican marcado cambio climático en Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 31, 2026

Un cambio significativo en el patrón meteorológico está previsto para la provincia de Ciego de Ávila a partir del fin de semana, con la entrada de un frente frío que traerá consigo un marcado descenso de las temperaturas y condiciones ventosas.

Según el parte emitido por los meteorólogos del Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila, la situación evolucionará notablemente a partir de la tarde-noche de este sábado 31 de enero, cuando se espera la llegada de un nuevo frente frío con una masa de aire polar.

Este fenómeno provocará:

· Vientos fuertes: Se incrementará la velocidad del viento de componente oeste-noroeste, con valores sostenidos entre 15 y 30 km/h y rachas superiores, primero en la costa sur y luego al norte de los Cayos Jardines del Rey.

· Aumento del oleaje: El viento generará un progresivo incremento de la altura de las olas, que podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros al norte del archipiélago, y alrededor de 1.0 metro en la costa sur.

Esta situación se mantendrá durante todo el domingo, por lo que se recomienda extrema precaución en actividades marítimas y costeras.

El frente frío reforzará las condiciones invernales, generando un descenso notable y marcado de las temperaturas desde la noche del sábado. Se pronostican madrugadas muy frías y días fríos para el domingo, lunes y martes, con los siguientes valores estimados:

· Domingo 1 de febrero: Mínimas entre 15-17 °C y máximas entre 17-19 °C. La oscilación térmica será mínima (unos 3 °C).

· Lunes 2 de febrero: Mínimas más bajas, entre 13-15 °C, con máximas de 19-21 °C.

La combinación de estos valores térmicos bajos, una escasa diferencia entre el día y la noche, y otros factores meteorológicos (como el viento), generará una sensación térmica de mucho frío en el cuerpo humano, particularmente intensa durante el domingo y el lunes.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

 

