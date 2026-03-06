Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba

Cuba rechaza acciones del gobierno de Ecuador contra su diplomacia

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 5, 2026

«Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación. Esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación entre nuestros pueblos», escribió el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de la red social X.

De esa manera se expresó ante la decisión tomada en horas recientes por la administración de ese país latinoamericano, consistente en expulsar a todo el personal de la embajada de la Isla en la mencionada nación.

Agregó: «En un contexto internacional convulso, Cuba reafirma su voluntad de abogar por preservar la unidad latinoamericana ante esta política de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales».

«El pueblo de Alfaro y Guayasamín podrá contar siempre con el cariño y apoyo de Cuba». Esas palabras demuestran que existe un lazo de fraternidad entre ambos pueblos, más fuerte que todas las circunstancias.

Este 4 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República sudamericana declaró, mediante Nota Verbal, persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada de Cuba en Quito, sin alegar el menor argumento, e impuso plazo de 48 horas para abandonar esa geografía.

El Ministerio del Interior de la Mayor de las Antillas reafirmó el cumplimiento estricto de las funciones de dicho personal, en atención a las leyes y reglamentos del país anfitrión, sin inmiscuirse en sus asuntos internos.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Firmó Díaz-Canel Libro de Condolencias en embajada iraní en Cuba

Mar 5, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Nuevo decreto-ley regula asociación entre empresas estatales y no estatales en Cuba

Mar 4, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Instruidos de cargo seis implicados en intento de infiltración terrorista en Villa Clara (+Video)

Mar 4, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Televisión Avileña recibe autorización de uso de la Marca País

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Trump presume de endurecer la crisis energética en Cuba

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Chávez, la otra vida

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila mantiene rotación limitada de circuitos

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila