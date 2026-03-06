Televisión Avileña

Firmó Díaz-Canel Libro de Condolencias en embajada iraní en Cuba

Mar 5, 2026

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, firmó hoy el Libro de Condolencias abierto en la embajada de la República Islámica de Irán en Cuba, para honrar al Líder Supremo del país persa, el Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, fallecido el pasado sábado a consecuencia de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos e Israel.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó el profundo dolor y gran pesar que sintió al conocer el asesinato del dirigente iraní, hecho que calificó como una flagrante violación de las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana, informó la Presidencia en su perfil en Facebook.

Díaz-Canel recordó al Gran Ayatolá Jameneí como un estadista que contribuyó al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Cuba e Irán.

Transmitió muestras de solidaridad y las más sentidas condolencias del pueblo y Gobierno cubanos, extensivas a la familia y allegados del líder religioso.

Junto al jefe de Estado, rubricaron el Libro de Condolencias Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Carlos Miguel Pereira Hernández, director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tomado de ACN

