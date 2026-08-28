2C12: un candidato cubano frente al cáncer

La molécula desarrollada por científicos del Centro de Inmunología Molecular se encuentra lista para iniciar un estudio clínico en pacientes con melanoma avanzado

Un nuevo medicamento desarrollado por científicos cubanos del Centro de Inmunología Molecular (CIM) se encuentra listo para ser probado en pacientes con melanoma avanzado, como parte de las investigaciones dirigidas a ampliar las alternativas terapéuticas contra el cáncer.

De acuerdo con información publicada este lunes en la página oficial de Facebook del CIM, el candidato terapéutico, denominado 2C12, presenta características similares al pembrolizumab, uno de los tratamientos empleados internacionalmente para estimular la respuesta del sistema inmunitario frente a las células tumorales.

El desarrollo de esta alternativa responde también a la necesidad de encontrar opciones terapéuticas accesibles ante los elevados costos de determinados medicamentos oncológicos en el mercado internacional y las dificultades que enfrenta Cuba para adquirirlos como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

En esta primera etapa, el estudio clínico estará dirigido a personas con melanoma avanzado, es decir, casos de cáncer de piel que no pueden ser tratados mediante cirugía o que se han extendido a otras partes del organismo.

Según la información difundida por el CIM, la investigación contará con equipos médicos especializados de instituciones hospitalarias de La Habana y Villa Clara. En la capital participarán el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, mientras que en Villa Clara intervendrá el Hospital Oncológico-Universitario Territorial Dr. Celestino Hernández Robau.

Las personas interesadas en conocer los requisitos y posibilidades de participación en el estudio, o sus familiares, podrán solicitar información directamente a los especialistas de las instituciones involucradas.

El desarrollo del 2C12 constituye una nueva expresión de los esfuerzos de la ciencia cubana por generar alternativas propias para el tratamiento del cáncer y avanzar hacia una mayor soberanía en materia de medicamentos.

Tomado de Granma