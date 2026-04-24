Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba

«Cuba dispuesta a dialogar con Estados Unidos si se respeta su soberanía e independencia»

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 23, 2026
  • Entrevista concedida por el Presidente Díaz-Canel al periodista brasileño Breno Altman

«Históricamente, Cuba ha estado dispuesta a dialogar con el Gobierno de EE. UU., siempre y cuando esto se haga con respeto a nuestra soberanía y nuestra independencia».

Así lo afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en entrevista concedida, recientemente, al periodista y escritor brasileño Breno Altman, de Ópera Mundi, y que ha sido transmitida en su programa 20 Minutos.

La conversación –la segunda entre el periodista y el mandatario– tuvo lugar en el Palacio de la Revolución y, según se describe en la cuenta de YouTube de Presidencia de la República, versó sobre la situación del país bajo los efectos del bloqueo del Gobierno estadounidense, y más recientemente el cerco petrolero, las transformaciones que acomete la nación, la solidaridad internacional, los inicios de las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, entre otros asuntos de total actualidad

Tomado de Granma 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Entregan distinciones a líderes y trabajadores por su trayectoria sindical

Abr 24, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

La determinación de los jóvenes a defender el socialismo es indoblegable

Abr 24, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Reciben en Cuba un segundo Convoy europeo de ayuda solidaria

Abr 23, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Entregan distinciones a líderes y trabajadores por su trayectoria sindical

24 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

La determinación de los jóvenes a defender el socialismo es indoblegable

24 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Leer en tiempos de pantallas

24 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Copa de Béisbol en el Centenario de Fidel

24 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila