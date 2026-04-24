Reciben en Cuba un segundo Convoy europeo de ayuda solidaria

Veintiocho días después de la llegada del primer Convoy europeo de ayuda solidaria a Cuba, arribó a la Isla el segundo European Convoy, esta vez nombrado Primero de Mayo.

El acto de bienvenida –que tuvo lugar en la Casa de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)– estuvo presidido por Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y presidente de esa institución.

Además, estuvieron presentes Niurka María González Orberan, directora de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba; el doctor Julio Guerra Izquierdo, viceministro de Salud Pública, y Santiago Pérez Castañeda, presidente del Grupo Empresarial Agroforestal.

Las palabras de saludo estuvieron a cargo de González Llort, quien agradeció a todos los amigos de la Isla en el mundo, a aquellos que están «dando el paso al frente por Cuba, a los que están en defensa del derecho de nuestro país de ser soberano e independiente».

También afirmó que, más allá de la ayuda material, entre la que se encuentran 50 cajas de insumos para el sistema de Salud, «la carga simbólica es de mayor significación. Y es que la presencia de estos amigos del mundo en Cuba en circunstancias tan peligrosas, en momentos de asedio al que se unen las amenazas y las frases hostiles, representa mucho más».

Por su parte, el doctor Julio Guerra Izquierdo abordó la compleja situación a la que se enfrenta el sistema de Salud cubano y con ella las dificultades para obtener medicamentos para el cáncer y la atención del Programa Materno Infantil (PAMI) a raíz del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la Isla hace más de 60 años.

Guerra Izquierdo ratificó la gran ayuda que representó el convoy del pasado mes que, «aunque no cubre todas las necesidades de la Salud cubana, es un alivio inmenso».

En el acto, el Héroe de la República entregó el sello conmemorativo 65 Aniversario del Instituto de Amistad con los Pueblos a Michel Hurto, presidente de la Agencia de Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICE), organizador del European Convoy Primero de Mayo, y presidente de la empresa mixta BioCubaCafé, por dedicar gran parte de su vida a estrechar lazos de solidaridad con Cuba.

Por su lado, Michel Hurto reconoció la solidaridad que caracteriza a la Mayor de las Antillas, al afirmar: «A los cubanos les das un grano de arena y ellos te devuelven la playa», a lo que añadió: «Levantarse hoy por Cuba es levantarse por Europa y el mundo entero».

Tomado de Invasor