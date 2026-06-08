Más brazos generosos

La doctora Yudelvys Pérez Falcón, directora del banco de sangre y jefa del programa provincial de esta tarea, informó que cuentan con un universo de 4 mil 300 personas en la solidaria contribución.

“Tenemos un plan de 700 donaciones mensuales y 8 mil 400 anuales. Además, desarrollamos el programa de entrega de plasma para lo cual contamos con unos 150 donantes especiales que tienen el compromiso de aportar al año mil 500 litros de plasma a la industria, destinados a la fabricación de medicamentos y otros derivados, cifra superada tras lograrse mil 700 litros”, argumentó la especialista.

Destacó que una donación puede contribuir a salvar hasta tres vidas, debido a que de una bolsa de sangre pueden obtenerse varios hemocomponentes, tales como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, utilizados en diferentes tratamientos médicos, urgencias y emergencias.

“La obtención de plasma –ejemplificó– resulta fundamental para la producción de medicamentos como la albúmina humana y las inmunoglobulinas, tanto normales como específicas. Estas últimas se emplean, entre otros usos, en la elaboración de productos relacionados con la atención al tétano y la Anti-D, utilizada para prevenir conflictos materno-fetales en gestantes con grupo sanguíneo negativo”.

Dijo que las acciones de la jornada nacional serán oportunas para agradecer a los donantes habituales por ser personas preparadas, seguras y con mayor estabilidad en los controles biológicos, y enfatizó acerca de la importancia de sensibilizar a la población sobre la importancia de este gesto solidario, imprescindible para garantizar el servicio asistencial en instituciones del Ministerio de Salud Pública.

El programa de la celebración nacional en el territorio avileño comenzará por la circunscripción 47, del Consejo Popular Roberto Rivas Fraga, con el reconocimiento a donantes destacados, informó Lilianis Rosales Fernández, de la dirección provincial de los Comités de Defensa de la Revolución.

Dio a conocer el cronograma de donaciones voluntarias y otras iniciativas: el día 9 en el municipio de Majagua, el 11 en Morón, el 12 en el Banco Provincial de Sangre y el 13 en Chambas. Además, se promoverán acciones comunitarias con vistas a resaltar la importancia de donar sangre para salvar vidas.

“Convocamos a todas las personas aptas para donar a sumarse a este programa humanitario, con especial énfasis en los jóvenes, pues muchos donantes son de edad avanzada y resulta necesario garantizar el relevo generacional”, subrayó.

A propósito de los preparativos de la conmemoración, se conoció que Cuba integra el grupo de países de las Américas que mantienen el ciento por ciento de las donaciones de sangre de forma voluntaria, resultado que demuestra la sensibilidad y el compromiso social de quienes participan en este proyecto profundamente humanitario.

Tomado de Trabajadores