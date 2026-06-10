1
Continúan las presiones
del imperio contra Cuba,
buscando que el cerco suba
con sus llamadas “sanciones”.
Los molestos apagones
son consecuencia directa
de esta política abyecta
mas Cuba se reivindica,
sigue firme y no claudica
en su postura insurrecta.
2
Al famoso memorando
de Lester Mallory acuden,
y ninguna idea eluden
quienes hoy están al mando
del imperio: golpe blando
mas también el golpe fuerte,
y mucho gasto se invierte
en urdir cualquier falacia
porque no aguantan la audacia
de un pueblo de Patria o Muerte.
3
A Cuba se le provoca,
por un perverso capricho.
“Raúl es Cuba”, lo hemos dicho
y a mi Cuba no se toca.
El imperio se equivoca,
porque ante cada agresión
se descubre la intención
de Trump y de Marco Rubio,
y encuentran aquí un diluvio
de pueblo y Revolución.
Tomado de Cubadebate