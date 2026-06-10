Desfile por el 1ro de mayo. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

1

Continúan las presiones

del imperio contra Cuba,

buscando que el cerco suba

con sus llamadas “sanciones”.

Los molestos apagones

son consecuencia directa

de esta política abyecta

mas Cuba se reivindica,

sigue firme y no claudica

en su postura insurrecta.

2

Al famoso memorando

de Lester Mallory acuden,

y ninguna idea eluden

quienes hoy están al mando

del imperio: golpe blando

mas también el golpe fuerte,

y mucho gasto se invierte

en urdir cualquier falacia

porque no aguantan la audacia

de un pueblo de Patria o Muerte.

3

A Cuba se le provoca,

por un perverso capricho.

“Raúl es Cuba”, lo hemos dicho

y a mi Cuba no se toca.

El imperio se equivoca,

porque ante cada agresión

se descubre la intención

de Trump y de Marco Rubio,

y encuentran aquí un diluvio

de pueblo y Revolución.

Tomado de Cubadebate