Estados Unidos pretende imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos, y lleva 67 años aplicando la fuerza y la agresión contra Cuba, aseguró el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla

Estados Unidos pretende imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos, y lleva 67 años aplicando la fuerza y la agresión contra Cuba, aseguró el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

Frente a la pretensión del emperador estadounidense, Donald Trump, el Canciller cubano expresó que «de su lado está el poderío militar descomunal y las dimensiones de su economía, más una vasta experiencia de agresión y crímenes. Del nuestro está la razón, el Derecho Internacional y el espíritu patriótico de un pueblo. Los cubanos no estamos dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo».

En su cuenta en X, Rodríguez Parrilla enfatizó en que «a Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado».

La respuesta a las amenazas imperiales de Trump de entrar y destrozar a Cuba, pues ya ha aplicado todas las medidas posibles de presión y daño, es la misma que dio Antonio Maceo: «Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda»; la que dio el General de Ejército Raúl Castro Ruz: «La patria no se vende, se defiende»; y la que Fidel nos enseñó: «Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una Revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone de rodillas».

Tomado de Granma