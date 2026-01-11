Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Ciego de Ávila

El Día Nacional de la Defensa en la provincia de Ciego de Ávila cumplió con éxito su objetivo de fortalecer la preparación.

En la jornada participaron todas las estructuras del territorio, incluidos los órganos de dirección y mando, las zonas de defensa, las brigadas de producción y defensa, y diversas entidades, lo que permitió definir con precisión las misiones específicas para situaciones excepcionales.

Las actividades comenzaron en la Zona de Defensa 29 06 04, ubicada en el consejo popular de Guadalupe, municipio de Florencia. Allí se puso de relieve el nivel de preparación para repeler acciones enemigas.

La jornada estuvo presidida por el presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio Gómez Casanova y Alfredo Menéndez Pérez, respectivamente, con la participación de la máxima dirección de la región militar avileña.

A través de ejercicios prácticos se demostró el rol de los diferentes grupos en las acciones de defensa. Entre ellos destacaron la participación de la compañía de escopeteros, el adiestramiento para la neutralización de drones y la preparación de subgrupos con iniciativas locales para la participación popular, como parte de la preparación para enfrentar las consecuencias de una agresión militar.

Las clases combinadas y los ejercicios de tiro exaltaron las habilidades acumuladas mediante las diversas variantes de instrucción defensiva que se realizan durante el año, sobre todo en los días territoriales de la defensa.