Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Ciego de Ávila

PorOsvaldo Sánchez Naranjo

Ene 10, 2026

El Día Nacional de la Defensa en la provincia de Ciego de Ávila cumplió con éxito su objetivo de fortalecer la preparación.

En la jornada participaron todas las estructuras del territorio, incluidos los órganos de dirección y mando, las zonas de defensa, las brigadas de producción y defensa, y diversas entidades, lo que permitió definir con precisión las misiones específicas para situaciones excepcionales.

Las actividades comenzaron en la Zona de Defensa 29 06 04, ubicada en el consejo popular de Guadalupe, municipio de Florencia. Allí se puso de relieve el nivel de preparación para repeler acciones enemigas.

La jornada estuvo presidida por el presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio Gómez Casanova y Alfredo Menéndez Pérez, respectivamente, con la participación de la máxima dirección de la región militar avileña.

A través de ejercicios prácticos se demostró el rol de los diferentes grupos en las acciones de defensa. Entre ellos destacaron la participación de la compañía de escopeteros, el adiestramiento para la neutralización de drones y la preparación de subgrupos con iniciativas locales para la participación popular, como parte de la preparación para enfrentar las consecuencias de una agresión militar.

Las clases combinadas y los ejercicios de tiro exaltaron las habilidades acumuladas mediante las diversas variantes de instrucción defensiva que se realizan durante el año, sobre todo en los días territoriales de la defensa.

Por Osvaldo Sánchez Naranjo

Entrada relacionada

Cuba Destacada

A Cuba la vamos a defender

Ene 10, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Debaten avileños sobre economía y funcionamiento sindical

Ene 10, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Empresa de Transporte con números negativos

Ene 10, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

A Cuba la vamos a defender

10 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Ciego de Ávila

10 de enero de 2026 Osvaldo Sánchez Naranjo
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Debaten avileños sobre economía y funcionamiento sindical

10 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Empresa de Transporte con números negativos

10 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila