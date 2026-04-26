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Desarrollan plenaria sindical trabajadores civiles de la defensa en Ciego de Ávila

PorLuis Falcon Saavedra

Abr 25, 2026

En un ambiente de camaradería y fervor patriótico, se realizó la plenaria de los trabajadores civiles de la defensa, donde se reafirmó el compromiso inquebrantable con la Revolución Cubana y sus principios fundamentales.

Durante el encuentro, los asistentes expresaron su apoyo a los logros alcanzados por la Revolución y su disposición a seguir contribuyendo al bienestar del país.

Los trabajadores manifestaron su entusiasmo por participar en el gran desfile del Primero de Mayo, que tendrá lugar en la emblemática Plaza Máximo Gómez Báez.

Este evento no solo representa una celebración del Día Internacional de los Trabajadores, sino también una oportunidad para mostrar la unidad y la fuerza del pueblo cubano en defensa de sus conquistas.

Los oradores de la plenaria destacaron la importancia de la participación activa de todos los sectores en este desfile y enfatizaron que cada trabajador es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. «Nuestra presencia en la plaza será un testimonio de lealtad a la Revolución y a nuestros ideales», afirmaron.

El ambiente se llenó de entusiasmo y determinación. Los trabajadores expresaron su deseo de llevar un mensaje claro: la defensa de la soberanía nacional y el apoyo a las políticas que buscan el desarrollo social y económico del país.

La plenaria concluyó con un fuerte aplauso y la promesa de que el Primero de Mayo será una jornada memorable, donde se evidenciará el compromiso de los trabajadores civiles de la defensa con la Revolución Cubana y su legado.

Con esta reafirmación de principios y valores, los trabajadores se preparan para marchar juntos en la Plaza Máximo Gómez Báez, listos para celebrar no solo su día, sino también su dedicación a la construcción de un futuro mejor para todos los cubanos.

 

Por Luis Falcon Saavedra

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