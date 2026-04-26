Trabajadores del Consejo Electoral Provincial reafirman su lealtad con la Patria

Los trabajadores del Consejo Electoral Provincial de Ciego de Ávila demostraron una vez más su compromiso con la defensa y el fortalecimiento del proceso revolucionario cubano a través de la iniciativa «Firma por la Patria».

Este acto simbólico y significativo se llevó a cabo en un ambiente de unidad y patriotismo. Cada firma representó no solo un apoyo a la Revolución, sino también un reconocimiento a los logros alcanzados en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Durante el evento, los trabajadores expresaron su firme convicción de que la participación activa de cada ciudadano es fundamental para preservar los valores y principios que sustentan la Revolución.

La firma de este documento se convirtió en un acto de reafirmación de la soberanía nacional y de los derechos del pueblo cubano, en un momento en que las amenazas externas buscan desestabilizar el orden social y político establecido.

El Consejo Electoral Provincial, como garante de los procesos democráticos en Cuba, se erige también en un bastión de la defensa de la patria. Con esta acción, sus trabajadores no solo ratifican su lealtad a la Revolución, sino que también invitan a todos los cubanos a sumarse a esta causa, reafirmando que cada uno tiene un papel crucial en la construcción del futuro del país.

La «Firma por la Patria» es más que un simple acto administrativo: es una manifestación del amor por la nación y un llamado a la cohesión y al trabajo conjunto para enfrentar los retos presentes.

En este sentido, los trabajadores del Consejo Electoral Provincial se comprometen a seguir trabajando con dedicación y pasión, promoviendo la participación ciudadana y defendiendo los ideales que han guiado a Cuba en su camino hacia el desarrollo y la justicia social.