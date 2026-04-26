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Médico avileño recibe Premio de Innovación Tecnológica

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 25, 2026

El médico avileño Ángel Jesús Lacerda Gallardo, del Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez, de Morón, recibió el Premio de Innovación Tecnológica por su trabajo Tecnología para el tratamiento integral del traumatismo cráneo-encefálico grave.

La entrega se realizó este jueves de manos del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, doctor Armando Rodríguez Batista, con lo que se reconoció el mérito de la investigación y la excelencia profesional del galeno avileño.

Lacerda Gallardo es Doctor en Ciencias Médicas, destacado neurocirujano y jefe del servicio de Neurocirugía del hospital de la Ciudad del Gallo.

En la investigación premiada colaboraron los médicos avileños Daysi Abreu Pérez, Miguel Mazorra Pazo, Oilén Hernández Guerra, Fabienne Mederos Victoreis, Julio Díaz Agramonte y Carlos Rojas.

Este destacado colectivo científico trabaja cada día para lograr la excelencia médica y restablecer la salud de los pacientes que necesitan atención neuroquirúrgica.

Tomado de Radio Surco 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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