Ciego de Ávila Sociedad

Acercará Florencia universidad al municipio

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 11, 2026

En medio de la actual crisis de desabastecimiento de combustible y como parte de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Superior para trasladar las actividades docentes a la vía semipresencial o virtual, la Filial Universitaria Municipal (FUM) de Florencia se alista para cumplir con su rol mediador.

Fidel Rosendo Molina Sanso, director de la institución,explicó que las orientaciones metodológicas recibidas son muy similares a las implementadas durante el periodo de la pandemia de Covid-19, por lo que, el trabajo a desarrollar por el centro, también será parecido.En aquella situación, según informó, las facultades de la universidad mantenían la comunicación con los municipios, donde los estudiantes recibían guías de estudio y bibliografía, luego estudiaban de forma independiente y más tarde aclaraban sus dudas, las cuales eran tramitadas con sus carreras en caso de ser necesario. “En medio de las dificultades hacíamos que ese proceso fuera armónico”, dijo.Agregó que la contribución no se limitó a las universidades del territorio avileño, sino que también existió un vínculo con “el proceso docente de estudiantes de Camagüey y de Villa Clara”. En esa relación se incluyó la aplicación de exámenes, actuando también como mediadores del proceso.

Molina Sanso señaló que el municipio no tiene una población estudiantil alta en el curso regular diurno, situación que se ha mantenido en los últimos años. Ese panorama no es muy diferente en la modalidad de curso por encuentros.

Enmarcada en esa última, la carrera de Licenciatura en Educación Primaria, única que se estudia en la FUM de Florencia, tendrá como cambio el paso a las clases virtuales mientras persistan las medidas aprobadas.

En cuanto a las carreras del sector de la salud, los estudiantes también se incorporarán al territorio. El personal docente de medicina, enfermería y otras especialidades necesarias para llevar a cabo esa tarea están garantizados, según Yusleidy Aballí Valdés, directora general de Salud Municipal de Florencia.

Contando todas las especialidades, serán 52 los estudiantes que, según su plan de estudio y año de la carrera, continuarán su curso en las áreas de salud florencianas, añadió la directiva.

Aunque estas decisiones se toman reconociendo que la presencialidades la mejor vía para el aprendizaje, el Ministerio de Educación Superior afirmó que buscan cumplir con la mayor calidad posible en la docencia, adaptándose a las particularidades de cada demarcación y a las necesidades de cada universidad.

 

