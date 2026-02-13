La vida en Cuba ha vuelto a dar un giro de 180 grados. Y para enfrentarlo se necesita una dosis superlativa de valentía y heroísmo. Así lo vivimos ya cuando en el año 1990 entramos en el período especial y la opción de cero combustible nos amenazó con paralizar la sociedad. Resistimos, innovamos y logramos salir de lo que parecía ser la peor crisis energética hasta hoy.
No hay ninguna magia para sobrevivir y vencer esta nueva escasez de petróleo fundamentalmente, tras las medidas aprobadas por el Gobierno estadounidense. Es un sacrificio que duele, incomoda y nos hace la vida más difícil y amarga, cuando aún andábamos resolviendo los problemas internos de la economía, la inflación y la energía eléctrica.
Algunos entienden más este nuevo llamado a la firmeza, a resistir sin vacilar en principios. Otros lo comprenden menos, pero al final hay una sola pregunta a contestar: ¿rendirse ante los mismos que nos bloquean nos devolverá electricidad y combustible? La historia enseña, con cardinales ejemplos, lo que siempre espera a los doblegados, a los débiles, a los ignorantes del pasado.
Cuba es un vecino inflexible cuando se trata de pisotear su soberanía e independencia, pero tiene la capacidad y la entereza de sentarse a conversar con quien sea, siempre que se respete y se discuta de tú a tú, sin que el poderoso imperio aplaste o mienta sobre lo que nuestra nación debe hacer. Ya lo vivimos en 1898 y en cada gobierno de la república neocolonial. Sabemos de memoria las lecciones estadounidenses y las consecuencias para quienes se entregan en bandeja de plata y terminan en moldes de hierro.
Fidel lo avizoró como nadie y volver a su pensamiento es tan necesario como la esperanza de que saldremos trabajando, una vez más, de esta vuelta de tuerca al bloqueo. “Ser revolucionario hoy implica un mérito mucho mayor, una conciencia mucho más alta. Ser revolucionario hoy constituye un acto de confianza, de convicción, de honor, de valor, de heroísmo mucho más alto que el que se requirió nunca en la historia de nuestra Revolución”.
Tomado de Trabajadores