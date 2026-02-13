La vida en Cuba ha vuelto a dar un giro de 180 grados. Y para enfren­tarlo se necesita una dosis super­lativa de valentía y heroísmo. Así lo vivimos ya cuando en el año 1990 entramos en el período especial y la opción de cero combustible nos amenazó con paralizar la sociedad. Resistimos, innovamos y logramos salir de lo que parecía ser la peor crisis energética hasta hoy.

No hay ninguna magia para so­brevivir y vencer esta nueva esca­sez de petróleo fundamentalmen­te, tras las medidas aprobadas por el Gobierno estadounidense. Es un sacrificio que duele, incomoda y nos hace la vida más difícil y amar­ga, cuando aún andábamos resol­viendo los problemas internos de la economía, la inflación y la energía eléctrica.

Algunos entienden más este nue­vo llamado a la firmeza, a resistir sin vacilar en principios. Otros lo comprenden menos, pero al final hay una sola pregunta a contestar: ¿rendirse ante los mismos que nos bloquean nos devolverá electrici­dad y combustible? La historia en­seña, con cardinales ejemplos, lo que siempre espera a los doblega­dos, a los débiles, a los ignorantes del pasado.

Cuba es un vecino inflexible cuando se trata de pisotear su soberanía e independencia, pero tiene la capacidad y la entereza de sentarse a conversar con quien sea, siempre que se respete y se discuta de tú a tú, sin que el po­deroso imperio aplaste o mienta sobre lo que nuestra nación debe hacer. Ya lo vivimos en 1898 y en cada gobierno de la república neo­colonial. Sabemos de memoria las lecciones estadounidenses y las consecuencias para quienes se entregan en bandeja de plata y ter­minan en moldes de hierro.

Fidel lo avizoró como nadie y volver a su pensamiento es tan necesario como la esperanza de que saldremos trabajando, una vez más, de esta vuelta de tuerca al bloqueo. “Ser revolucionario hoy implica un mérito mucho mayor, una conciencia mucho más alta. Ser revolucionario hoy consti­tuye un acto de confianza, de convicción, de honor, de valor, de heroísmo mucho más alto que el que se requirió nunca en la histo­ria de nuestra Revolución”.

Tomado de Trabajadores