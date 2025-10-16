Acoge La Habana encuentro de publicaciones teóricas

Con la participación de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tiene lugar en la Universidad del Partido «Ñico López», de esta capital, la inauguración del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

La cita, que se extenderá desde hoy hasta el próximo 17 de octubre, cuenta con la presencia de más de un centenar de invitados de unos 30 países y supondrá un espacio de pensamiento y acción revolucionaria, convocado por la Revista Cuba Socialista, órgano teórico y político del PCC.

Dicho encuentro está dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en ocasión de las actividades en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

El evento es coauspiciado, además de por su sede, por la Casa de las Américas, el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad y la Internacional Antifascista.

La misma supone una oportunidad para fomentar el diálogo y la colaboración entre los medios de izquierda de todo el mundo, crear estrategias colectivas para abordar temas contemporáneos críticos como el neofascismo, las guerras de pensamiento y la lucha contra la colonización cultural.

Las jornadas de debate darán paso al I Festival Internacional “Granma-Rebelde”, plataforma para trasladar ideas, opciones informativas y didácticas, en intercambio con el público que se darán cita en las instalaciones de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

Tomado de ACN