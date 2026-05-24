Impulsa Ciego de Ávila construcción de viviendas a partir de contenedores 

El programa nacional de la vivienda que busca ofrecer soluciones habitacionales innovadoras y sostenibles, a partir de contenedores cobra gran relevancia en todo el país y en Ciego de Ávila, esta iniciativa se impulsa con entusiasmo para mejorar las condiciones de vida de la población.

La utilización de contenedores como base para la construcción de viviendas es una tendencia que ha ganado popularidad en diversas partes del mundo, y Ciego de Ávila no es la excepción. Este enfoque no solo permite una construcción más rápida y eficiente, sino que también promueve el reciclaje y la sostenibilidad, aprovechando recursos que de otro modo quedarían en desuso.

Pedro Manuel Evo Hernández, director adjunto de la Empresa de Construcción y Montaje de Ciego de Ávila , dijo a este medio de prensa que el programa en Ciego de Ávila se ha diseñado para ser inclusivo y accesible, permitiendo que diversas familias puedan beneficiarse de esta alternativa habitacional.

«Las viviendas son adaptadas y equipadas con todas las comodidades necesarias, garantizando un ambiente seguro y acogedor para sus habitantes. Además, se están estableciendo brigadas de trabajo locales, lo que fomenta la creación de empleo y el desarrollo de habilidades en la comunidad», destacó, Evo Hernández.

De igual forma apuntó que a través de esta iniciativa, el gobierno local y las autoridades correspondientes buscan no solo resolver el déficit habitacional, sino también promover un modelo de construcción que sea más respetuoso con el medio ambiente. La transformación de contenedores en hogares representa un paso hacia un futuro más sostenible y resiliente.

La construcción de viviendas a partir de contenedores en Ciego de Ávila, es un ejemplo claro de cómo se pueden implementar soluciones creativas y efectivas ante los desafíos habitacionales del país. Este ambicioso programa no solo tiene el potencial de crean nuevas viviendas confortables, si no que también establece un precedente para futuras iniciativas en el ámbito de la vivienda y la sostenibilidad.