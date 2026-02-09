Activa participación popular en ejercicio de la defensa en Baraguá

Como ya es habitual cada semana, las actividades realizadas este sábado en el ejercicio territorial de la defensa, en el municipio avileño de Baraguá, constituyeron una demostración palpable de nuestra capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Con la presencia de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidente Julio Heriberto Gómez Casanova, quedó evidenciado que la salvaguarda de la Revolución no es sólo una responsabilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino una tarea que involucra a todo el pueblo.

Una vez más, el protagonismo de los grupos y subgrupos de trabajo de las zonas de defensa en la realización de simulacros, entrenamientos y exposiciones fortaleció las habilidades y capacidad de coordinación, demostrativo de que en Baraguá están listos para actuar frente a desastres naturales, crisis humanitaria o cualquier amenaza que ponga en riesgo nuestra paz y bienestar.

No en balde, Yaumara Martínez Licea, jefa del Grupo de Trabajo Político Ideológico y del Partido del Consejo de Defensa Municipal, expresó que es un deber soberano ante un peligro de agresión prepararnos para la defensa.

La joven dirigente recordó una realidad palpable en cada milímetro del territorio nacional: “Nos preparamos para defender nuestra patria, nuestra soberanía y nuestro derecho a existir como pueblo libre ante cualquier acto de agresión o coerción”.

Al cierre del ejercicio fueron estimulados en acto político-cultural las estructuras de la defensa territorial y las personas con resultados destacados, entre ellos, la plana mayor del Consejo de Defensa de Pesquería y los grupos de Orden Interior, Económico Social, Infocomunicaciones y Defensa Civil.

De igual modo, fueron reconocidas ante el pueblo las compañeras que sobresalen en el cumplimiento del deber desde la trinchera de las delegaciones de base de la Federación de Mujeres Cubanas.

Tomado de Invasor