Feria de pequeños emprendedores de vuelta en Ciego de Ávila

Una buena parte de los pequeños emprendedores vuelve a tener su espacio en la casa del Joven Creador sede de la asociación hermanos Saíz (AHS), con la expo Manos creativas durante los días 6 y 7 de febrero, desde las 9:00 am. y hasta las 4:00 pm.

En la antesala del agasajo al amor, esta feria vuelve a tener su acogida para todo público que desee contratar servicios o adquirir cualquiera de los productos artesanales que se difunden y comercializan ahí.

Más de 10 jóvenes emprendedores avileños, entre los que figuran Ibarra Cactus y suculenta, Qué negra, Bazar D’ Lis, Magia de Luz, D’ family, Sofiarte, JenEll bisutería, Proyecto Ternura, Brillando Juntos; y los estudios fotográficos, Multiverso, Jazba y Flash art estudio, encuentran en este sitio el instante ideal para salir de su zona de confort y llegar un poco mejor a ese público en tránsito por el bulevar, como expresaron algunos al periódico Invasor.

Es un momento no solo comercial y promocional, sino también, para que se tejan relaciones de trabajo, amistad, y amplíen sus horizontes laborales en pos del beneficio común.

También la casa de la vanguardia juvenil artística se siente removida con el trasiego de productores, comunicadores, personal de la sede, artistas y público curioso que resquicia cada espacio preparado para la exposición de productos y servicios.

Ya es habitual que la AHS avileña le ofrezca acogida a un encuentro como este. La novedad, en el 2026, es que se realiza la primera muestra de maquillaje, donde el asistente puede ser maquillado a su gusto en una especie de taller educativo.

Además, cada una de estas jornadas concluirá con un desfile de novias y quinceañeras en el bulevar avileño, sección llamativa y que viene a ser esa suerte de pasarela de una manera artística y personalizada.

Los barberos también tendrán su momento especial, cuando en la jornada final acudan a la sede de la AHS para ofrecer servicios tanto para hombres como para mujeres y vuelvan a ser parte de la sensación de esta feria que brilla por su emotividad y espíritu renovador.

