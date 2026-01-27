Analiza Comisión Nacional de Segurirdad Vial índices de accidentalidad en Cuba

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que en 2025 ocurrieron en Cuba siete mil 538 accidentes de tránsito, con saldo de 750 fallecidos y seis mil 718 lesionados, cifras que mantienen niveles elevados y confirman la incidencia del factor humano en la mayoría de los hechos, precisó el periódico Granma.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, presidió la reunión en la cual se destacó que motocicletas, ciclomotores y peatones estuvieron presentes en el 63 por ciento de los siniestros, mientras que las principales causas fueron la falta de respeto al derecho de vía, la desatención al conducir y el exceso de velocidad.

El teniente coronel Chetty Carlos Lastre Rodríguez, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, precisó que el incremento del parque vehicular, sobre todo de medios vulnerables como motos y ciclomotores, generó mayor exposición al riesgo en vías deterioradas y con diversidad de vehículos.

Según el reporte, La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila mostraron los comportamientos más desfavorables, y el sector estatal resultó responsable de la mitad de los hechos registrados.

Se informó que 580 conductores implicados en accidentes habían ingerido bebidas alcohólicas, lo cual aumentó la peligrosidad de los sucesos. Como resultado, fueron suspendidas 545 licencias, de ellas el 98 por ciento pertenecientes al sector estatal, y canceladas otras 97, incluidas 80 de choferes noveles.

El órgano especializado señaló que el 31 por ciento de los conductores participantes en accidentes no poseía licencia de conducción, y fueron responsables en tres de cada diez hechos.

En cuanto a las acciones preventivas, se marcaron 122 kilómetros de vía, se recuperaron 14 mil 217 señales y se repararon 84 semáforos. Además, 28 gabinetes semafóricos recibieron respaldo energético mediante paneles solares para garantizar la vitalidad de intersecciones críticas en La Habana.

El Ministerio de la Agricultura reportó una disminución de accidentes por atropello de animales sueltos en la vía respecto al año anterior, aunque Villa Clara y Santiago de Cuba incrementaron los casos. En Mayabeque, Villa Clara, Holguín y Sancti Spíritus se concentró el 49 por ciento de los sucesos.

Ferrocarriles de Cuba informó nueve afectaciones a la seguridad ferroviaria ocasionadas por ganado suelto, frente a 20 en 2024, además de incidencias por deficiencias técnicas en las vías férreas y negligencias en operaciones de cambiavías y manejo de trenes.

El ministro de Transporte subrayó que en 2026 corresponde intensificar las acciones en los territorios y factores que inciden en la accidentalidad, con proyectos de señalización vial financiados por el Fondo de Desarrollo del Ministerio de Trasporte y distribución de cascos homologados de mayor resistencia.

También instó a reforzar el enfrentamiento contra carreras ilegales de motocicletas y vehículos, y a fortalecer las medidas para disminuir las incidencias ferroviarias.

Tomado de ACN