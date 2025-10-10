Avileños alzan su voz en solidaridad con Palestina

En una muestra de solidaridad y compromiso con la causa palestina, los avileños se unieron en una movilización matutina este jueves para reafirmar su apoyo al pueblo de Palestina y exigir el fin de la ocupación y la violencia.

La iniciativa, organizada por diversas organizaciones sociales y políticas de la provincia, reunió a cientos de personas que alzaron sus voces en defensa de los derechos del pueblo palestino y en demanda de una solución justa y duradera al conflicto.

Desde tempranas horas de la mañana de estes jueves las calles aledañas al parque Martí de la capital provincial se ondearon banderas de palestinas, pancartas y carteles con mensajes de apoyo a la causa palestina.

Los participantes, entre los que se encontraban estudiantes, trabajadores, intelectuales y representantes de diversos sectores de la sociedad avileña, corearon consignas en favor de la paz, la justicia y la autodeterminación del pueblo palestino.

Durante el acto se leyeron declaraciones de apoyo a la causa palestina, se realizaron presentaciones artísticas y culturales, y se proyectaron imágenes que reflejan la realidad del pueblo palestino bajo la ocupación israelí.

Los oradores destacaron la larga historia de solidaridad entre Cuba y Palestina, y reafirmaron el compromiso de seguir apoyando la lucha del pueblo palestino por su libertad y su derecho a vivir en paz en su propia tierra.

Diego Armando Rodríguez, estudiante de segundo años de la carrera de Licenciatura en Turismo, afirmó el compromiso de seguir apoyando la causa palestina hasta que se logre una solución justa y duradera al conflicto, que garantice el respeto a los derechos del pueblo palestino y la convivencia pacífica entre todos los pueblos de la región.

La movilización en Ciego de Ávila se suma a otras manifestaciones de solidaridad con Palestina que se han realizado en todo el mundo, en respuesta a la escalada de violencia y a la grave situación humanitaria que vive el pueblo palestino.

Los avileños, con su ejemplo de solidaridad y compromiso, demostraron que la causa palestina sigue viva en el corazón de los pueblos del mundo.