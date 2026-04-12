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Avilmat, primer colectivo en recibir la placa «Mayo, latiendo por Cuba»

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 11, 2026

En el marco del Balance de Trabajo Anual de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y durante el Pleno Provincial celebrado en Ciego de Ávila, el colectivo laboral de la Empresa Avilmat se convirtió en el primero en recibir la Placa «Mayo, latiendo por Cuba», distinción otorgada por el Buró Provincial de la CTC en ese territorio.

El reconocimiento, según fuentes sindicales, responde al esfuerzo sostenido, la disciplina sindical y el cumplimiento ejemplar de las tareas asumidas por el colectivo en un contexto económico complejo.

Entre los méritos destacados figuran el compromiso con la producción, la responsabilidad en los indicadores sindicales, la contribución a obras sociales —tanto en construcción como en reparación—, la disciplina financiera y los aportes solidarios a programas como la Lucha contra el Cáncer y la Atención Materno Infantil.

Asimismo, se valoró el cumplimiento de los planes de entrega de materiales destinados a obras prioritarias de la provincia y el país, así como la lealtad a los principios del movimiento obrero.

La placa forma parte del movimiento político-emulativo «Mayo: latiendo por Cuba», que impulsa el cumplimiento de tareas vitales para el país de cara al Primero de Mayo y en el camino hacia el 22 Congreso de la CTC.

Directivos del consejo de dirección y del buró sindical de Avilmat coincidieron en señalar que el logro refleja el trabajo en equipo y la dedicación de cada trabajador.

«Cuando hay compromiso y esfuerzo colectivo, se cumplen las metas y se pone a Cuba en lo más alto», expresaron representantes del colectivo galardonado.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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