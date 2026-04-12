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Autoridades en Ciego de Ávila alertan sobre campaña de desinformación

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 11, 2026

En los últimos días se ha detectado un incremento de ataques en redes sociales dirigidos contra líderes del Partido, el Gobierno y combatientes del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia de Ciego de Ávila, según alertaron fuentes vinculadas al sector de la comunicación institucional.

Las campañas difunden informaciones falsas con el objetivo de desacreditar la imagen de esos dirigentes, e incluyen menciones sobre supuestas manifestaciones en contra de la Revolución y sus líderes.

Las fuentes consultadas calificaron estos contenidos como parte de una guerra comunicacional orientada a generar desestabilización.

Ante este escenario, se reiteró el llamado a la población a no dejarse engañar por noticias falsas y a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de prensa.

“Con la verdad somos más fuertes”, señalaron los comunicadores, al tiempo que insistieron en que la única forma de vencer la desinformación es recurrir a fuentes confiables y contrastadas, en el contexto del actual escenario de confrontación comunicacional.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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