Bruno Rodríguez responde a Trump en la ONU: “Cuba no es una amenaza”

El canciller cubano Bruno Rodríguez reaccionó este martes al discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU y rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense sobre Cuba. Trump intervino hoy ante Naciones Unidas.

El Canciller afirmó en X que Washington es “incapaz de aceptar” que Cuba es un país independiente y soberano, y calificó de falsas las declaraciones de Trump. Sostuvo además que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para otras naciones.

El canciller centró su respuesta en las medidas económicas estadounidenses, incluido el cerco energético, que describió como una amenaza y como “castigo colectivo”.

Un día antes, durante una reunión ministerial de la CELAC, había formulado ideas similares contra la política estadounidense hacia la isla.

Tomado de Cubadebate