Caen Tigres ante Gallos en Serie Nacional de Béisbol

Los Tigres de Ciego de Ávila cayeron ante los Gallos de Sancti Spíritus en la terminación de las segundas subseries particulares de la Serie Nacional de Béisbol, celebradas en los estadios José Antonio Huelga y Mártires de Cabaiguán. El equipo avileño logró dos victorias en los cinco partidos disputados.

Las victorias avileñas llegaron con un marcador idéntico de 7-4. Yunier Batista y el novato Randy Álvarez fueron los lanzadores creditados con los triunfos, siendo este último su primera victoria en series nacionales.

Una vez más, el pitcheo de relevo mostró mayor efectividad que el de apertura, una tendencia que se ha repetido en los inicios de la temporada, donde los Tigres solo han logrado tres victorias en dichos desafíos. Yunier Batista, Randy Álvarez y Erisdel Martínez volvieron a destacar con sólidas actuaciones desde el bullpen.

Un aspecto positivo de la serie frente a Sancti Spíritus fue el poder ofensivo demostrado por los avileños, quienes conectaron ocho cuadrangulares en total. Jonathan Bridón Sarduy lideró la ofensiva con tres jonrones, seguido por George Luis Contreras con dos, y uno cada uno de Osmany Linares, Asniel Jiménez y Alfredo Ramos.

Con tres victorias y diez derrotas, los Tigres se ubican actualmente en el puesto 12 del campeonato. El equipo recibirá desde este martes a los Toros de Camagüey en el estadio José Ramón Cepero, donde buscarán mejorar su rendimiento.