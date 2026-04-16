Caridad Tabares: de chambera a triunfar en la Educación

Cuando se habla de mujeres emprendedoras en Cuba, el nombre de Caridad Tabares García brilla con luz propia. Esta chambera creyó en sí misma, abrazó nuevos horizontes en el sector educacional y hoy forma valores en las nuevas generaciones, investiga el patrimonio local y busca ideas brillantes para seguir construyendo un país culto, preparado y con profundos sentimientos patrióticos.

Esta cubana de estos tiempos asume con orgullo y humildad su trayectoria. Su primera experiencia laboral fue como agente de seguridad y protección en la empresa agroindustrial Enrique Varona González. Luego pasó a ser auxiliar de limpieza en el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos. En 1991, se desempeñó como obrera agrícola en la reforestación, en el banco de semillas del consejo popular Enrique Varona. Pero su afán de superación la llevaría más lejos: una luz brilló cuando surgió la tarea Álvaro Reinoso.

Caridad Tabares García, fémina empoderada, se presentó al examen, lo aprobó y comenzó a dar clases a trabajadores y estudiantes, llegando hasta el noveno grado en las asignaturas de Física, Química y Fabricación de azúcar. Al mismo tiempo, impartió docencia a grupos de técnicos profesionales en el Politécnico Agropecuario Iselin Arencibia. En ese mundo del saber, se incorporó a la universidad en la carrera de Estudios Socioculturales, donde fue reconocida como la mejor graduada de su año y la más integral.

El mundo de la chambera cambió porque mantuvo el rostro hacia el sol y no vio sombras. Abrazó con pasión, entrega y dedicación su obra de infinito amor. Ya mejor preparada, decidida y brillante, comenzó en la enseñanza media a impartir clases de Historia de Cuba y de Historia Moderna y Contemporánea. Prepara a sus estudiantes para diferentes eventos, para ingresar en el preuniversitario y en la escuela militar Camilo Cienfuegos. Así se ha erigido como guía emergente, y ostenta la condición de mejor profesora integral, título que mantiene en la actualidad.

Pero su labor va más allá de las aulas. Al poner a funcionar su intelecto creador, le abrió paso a la investigación. Ha obtenido premios en eventos sobre historia local con la participación del estudiantado y la comunidad. Alcanzó el primer lugar nacional en investigación del patrimonio azucarero y un segundo escaño en ese mismo certamen con el tema “De Adelaida a Enrique Varona”. Disfrutó además de su participación en un simposio con delegación internacional en el Hotel Tulipán, en La Habana, y abraza con regocijo su tercer congreso internacional de Secundaria Básica.

De manos del nuevo director del Central Enrique Varona, recibe un reconocimiento por la publicación internacional del trabajo Diagnóstico de la conservación de la memoria histórica del Central

Martiana por excelencia, Caridad agradece a la Revolución, a familiares, amigos y colegas por su apoyo. Al realizarse también como máster en Dirección, despliega nuevas iniciativas. Su fuerte sentido de autoestima, su empatía, la resiliencia que cultiva y el respeto a ella misma y a los demás engrandecen su personalidad.

Gracias a la chambera Caridad Tabares García por transmitirnos entusiasmo, optimismo y, sobre todo, confianza en uno mismo. Mujeres empoderadas como usted son ejemplos para Cuba y el mundo.

Tomado de Invasor