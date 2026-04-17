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Avileños celebran el aniversario 65 del Partido Comunista de Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 17, 2026

La militancia avileña conmemoró este miércoles el aniversario 65 de la fundación del Partido Comunista de Cuba (PCC) en una solemne velada política y cultural celebrada en el Teatro del Comité Provincial del Partido.

La cita se convirtió en un homenaje a la historia, a la continuidad de la Revolución y, de manera especial, a la ejemplaridad de los trabajadores y cuadros que sostienen la obra desde la base.

pcc22Durante la ceremonia se evocó el momento fundacional de la organización política que unificó las fuerzas revolucionarias. El acto recordó que fue precisamente tras la victoria de Playa Girón, en abril de 1961, cuando se proclamó la creación del Partido Comunista de Cuba y se declaró, ante el mundo y frente a la agresión imperialista, el carácter socialista de la Revolución Cubana.

Como colofón de la jornada, la dirección del Partido en la provincia entregó reconocimientos especiales a trabajadores y cuadros que, desde la modestia de su labor diaria, han encarnado los valores de lealtad, compromiso y dedicación al pueblo.

En este contexto, fue especialmente aplaudido el reconocimiento otorgado a José Carlos Córdovi Ckack, de quien se destacó su firmeza y consagración en cada responsabilidad asumida a lo largo de su trayectoria dentro de las filas del PCC.

La velada también fue propicia para distinguir a antiguos cuadros fundadores y dirigentes históricos del territorio, quienes recibieron el cálido abrazo de las nuevas generaciones de militantes, símbolo elocuente de la continuidad de la obra revolucionaria.

El acto reafirmó, en síntesis, el compromiso del pueblo avileño con los principios que dieron origen al Partido aquel 16 de abril de 1961, en medio de los combates y el olor a pólvora de Girón, y que hoy, 65 años después, siguen guiando la defensa de la soberanía y la construcción del socialismo en Cuba.

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Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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