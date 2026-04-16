Utilizan avileños moderno equipamiento para vigilancia hidrológica

Dispositivos de alta tecnología, esparcidos en las cuencas hidrográficas del norte y sur, posibilitan un manejo eficiente de los recursos hídricos en la provincia de Ciego de Ávila, al facilitar el sondeo automático y proveer información en tiempo real sobre el 91 por ciento de las aguas subterráneas.

Mediante 103 modernos equipos pluviométricos, distribuidos hasta la cayería norte, especialistas del sector hidráulico avileño obtienen datos de forma sistemática sobre el comportamiento de las precipitaciones, lo que permite confeccionar mapas, emitir boletines informativos y realizar estudios científicos.

Rafael González-Abreu Fernández, asesor técnico principal de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Ciego de Ávila (EAHCA), destacó el perfeccionamiento de la red de vigilancia hidrológica en el periodo 2023-2025, como resultado de proyectos de colaboración internacional (Resiliencia Costera, Euroclima Plus y Mi Costa) enfocados en la adaptación al cambio climático.

Al existir mayor dominio sobre el estado de los acuíferos se favorece la toma de decisiones y la gobernanza con ciencia e innovación, en función de preservar un recurso natural esencial y asegurar su disponibilidad para actividades económicas y sociales, explicó el especialista en declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias.

Ejemplificó que los datos proporcionados por esa tecnología indicaron cuándo el acueducto de Ruspoli, en el municipio cabecera, sobrepasó la línea roja del nivel crítico, a partir de lo cual se decidió trasladar la estación de bombeo hacia la cuenca sur y la Agricultura en la zona comenzó a potenciar cultivos con menores requerimientos de agua.

En tales circunstancias corroboraron las facilidades que ofrecen esos equipos para el control y manejo eficiente de los recursos hídricos; y los resultados de las acciones implementadas fueron positivos, aseguró.

Estaciones hidrométricas automáticas, emplazadas en Majagua y Guayacanes, también permiten la vigilancia de los recursos hídricos y sus escurrimientos hacia la cuenca sur, además de contribuir al perfeccionamiento del sistema de alerta temprana para proteger a la población y bienes económicos.

El Asesor Técnico Principal de la EAHCA argumentó que esas localidades anteriormente sufrieron pérdidas por el desbordamiento de ríos por intensas lluvias durante eventos hidrometeorológicos, circunstancias que pudieran revertirse al disponer la Defensa Civil de información precisa y adelantada para la toma de decisiones.

Recursos Hidráulicos dispone en el territorio avileño de 109 pozos para observaciones sistemáticas de las aguas subterráneas, de los cuales 56 son chequeados con frecuencia mensual para complementar informaciones que se transmiten en boletines semanales, confeccionar mapas y establecer pronósticos a través del software HidroCuba.

González-Abreu Fernández alertó que el cambio climático conlleva a peligros asociados a la disminución de las lluvias, principal elemento para la recarga de los acuíferos; y la intrusión salina como consecuencia del mal manejo en la zona alta de la cuenca, lo que provoca un rompimiento en el equilibrio entre las aguas dulces y saladas.

En este contexto urge trabajar con sutileza en el manejo de las reservas de aguas subterráneas para preservarlas en el tiempo y que mantengan su calidad, enfatizó.

Explicó que la provincia de Ciego de Ávila posee dos grandes cuencas, una es la de Morón, con 577 millones de metros cúbicos de agua; y la de Ciego de Ávila, que atesora otros 235 millones; mientras otros 60 se localizan en la porción central, donde se localizan las rocas más antiguas.

Al realizar el balance de los recursos hídricos se determina que el 79 por ciento de ese recurso se destina a la Agricultura, en correspondencia con la magnitud de esa actividad económica en el territorio avileño.

Ese vital sector es uno de los favorecidos con la instalación de tecnología de avanzada para la vigilancia hidrológica, considerando que se encuentran protegidas con modernos sensores las áreas donde se ubican importantes empresas agrícolas como las agropecuarias La Cuba y Cubasoy, lo que permite un seguimiento a las reservas de agua.

La utilización de tecnología de avanzada posibilita el control del 31 por ciento de los recursos hídricos en la porción norte y un 60 en la parte sur; además, disponen de equipos convencionales que también garantizan mediciones y el cotejo con los datos obtenidos con los equipos automatizados.

Ciego de Ávila es reconocida en el país por el manejo del agua y la implementación de acciones para adaptarse y mitigar la sequía, así como por la emisión de un boletín hidrológico, destinado a varios organismos e instituciones, con elementos informativos que contribuyen a la gestión eficiente de un elemento natural vital.

El también Premio Provincial de Medio Ambiente 2024 subrayó que los avileños deben preservar y utilizar racionalmente el agua, de manera que las actuales generaciones faciliten el acceso a las futuras.

Tomado de Invasor