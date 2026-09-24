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CDR de Ciego de Ávila celebran su aniversario 66 en Turiguanó

PorArletty White Morales

Sep 24, 2026

El Consejo Popular Turiguanó acogió este 23 de septiembre el acto provincial con motivo del aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una jornada dedicada a reconocer el quehacer de la organización y de sus miembros más destacados en la provincia.

Durante la ceremonia se reconoció al Destacamento Mirando al Mar Manuel Piti Fajardo, de esa comunidad, por su labor sostenida en las tareas cederistas. También se entregaron reconocimientos a hombres y mujeres con destacado desempeño en las misiones de la organización, y se otorgó la condición de Vanguardia Nacional a los CDR y a municipios destacados.

En las palabras centrales, Liliannys Rosales Fernández, miembro del secretariado provincial que atiende la esfera, expresó que uno de los mayores logros ha sido el trabajo conjunto con la Dirección de Salud y los Bancos de Sangre, que le permitió a la provincia alcanzar el mejor índice de donaciones voluntarias de sangre del país.

La dirigente destacó, además, el apoyo de los CDR a acciones como la recogida de materias primas, el movimiento “Cultiva tu pedacito” y la Red Juvenil Comunitaria, iniciativas que reflejan la vitalidad y el compromiso de la organización.

Una vez más, se ratificó el papel de los cederistas avileños en la vigilancia, la solidaridad y el trabajo comunitario, a 66 años de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución.

 

Por Arletty White Morales

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