Ciego de Ávila garantiza servicios esenciales de transporte

A pesar de las complejas limitaciones que enfrenta el país, el sector del transporte en Ciego de Ávila mantiene su compromiso con la vitalidad de los servicios esenciales, especialmente, aquellos dirigidos a la atención médica de la población.

Muestra de ello es la incorporación, desde el pasado mes, de 10 nuevos taxis destinados exclusivamente al servicio de hemodiálisis, según informó la Dirección Provincial de Transporte.

La provincia cuenta, en la actualidad, con 119 pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis, distribuidos entre los Hospitales Provinciales Generales Docentes Dr. Antonio Luaces Iraola y Capitán Roberto Rodríguez, de Ciego de Ávila y Morón, este último con 62 pacientes que corresponden a la atención de la zona norte, mientras que 57 pertenecen al área sur.

Como complemento a este servicio, en los repartos de la cabecera provincial se dispone de seis triciclos eléctricos, lo que refuerza la movilidad de los pacientes en sus traslados hacia los centros de tratamiento.

La labor del sector no se limita a la hemodiálisis. Otra de las prestaciones fundamentales es el traslado de pacientes oncológicos, quienes reciben atención especializada mediante un servicio dedicado.

Asimismo, los enfermos que deben cumplir otros turnos médicos en la provincia de Camagüey utilizan la denominada “guagua de turnos médicos”, un ómnibus que opera de lunes a viernes, a través de la empresa provincial.

En el caso de la capital del país, Ómnibus Nacionales retoma, en este mes de septiembre, su itinerario de martes y domingos para el traslado de turnos médicos hacia La Habana, lo que representa una alternativa clave para los pacientes avileños que requieren consultas o tratamientos en instituciones de la capital.

Con estas acciones, la dirección provincial de Transporte en Ciego de Ávila ratifica su voluntad de mantener operativos los servicios esenciales, priorizando la salud y el bienestar de la población, incluso en medio de las restricciones materiales y energéticas que afectan al territorio.

Tomado de Invasor