Celebra Morón Pleno del Partido con enfoque en producción y servicios

Con la asistencia de Julio Heriberto Gómez Casanova, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia de Ciego de Ávila, se desarrolló en el municipio de Morón el Pleno del Comité Municipal de la organización.

Durante la reunión, los integrantes del Comité Municipal abordaron asuntos de interés para la población y analizaron estrategias para fortalecer el trabajo del Partido y las organizaciones políticas y de masas en el territorio.

Según trascendió en el encuentro, los miembros de la militancia en Morón ratificaron su compromiso con el proceso revolucionario a partir del fortalecimiento de la labor partidista, con énfasis en el incremento de la producción de alimentos, la mejora en la prestación y calidad de los servicios a la población, así como el impulso al desarrollo económico y social del municipio.

«La rendición no es una opción», expresaron los participantes al primer secretario provincial, como reflejo del sentir de la militancia moronense ante los retos actuales.