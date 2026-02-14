Salud y Educación garantizan servicios esenciales ante la contingencia energética

Ciego de Avila; Invasor

En respuesta a la crisis energética que atraviesa Cuba, agravada por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, las autoridades provinciales de Salud y de Educación han diseñado estrategias de adecuación para mantener los servicios esenciales a la población avileña.

El Dr. Kesnel Lima Ruiz, director general de Salud en Ciego de Ávila, informó durante una transmisión en vivo del periódico Invasor que se mantienen activos el ciento por ciento de los consultorios de atención primaria, así como los servicios de urgencia en cuerpos de guardia hospitalarios y el Policlínico Norte.

Entre las medidas adoptadas destaca el ingreso hospitalario de pacientes en hemodiálisis que residen lejos de los centros médicos, quienes permanecen internados y solo regresan a sus hogares los fines de semana.

El traslado diario a Camagüey para tratamientos de radioterapia se mantiene mediante ómnibus, aunque se evalúa garantizar hospedaje en esa provincia si la situación energética se agrava.

El sector prioriza el programa materno infantil, para lo cual se han incorporado vehículos eléctricos que trasladan embarazadas a consultas hospitalarias. Además, se restablecieron los traslados dominicales a La Habana para pacientes con turnos médicos en la capital, una medida que había sido suspendida.

Para garantizar la atención en los hospitales, se mantiene el servicio de medibus que transporta al personal médico, tecnólogos y enfermeros desde zonas alejadas. La provincia recibirá en los próximos días paneles solares que permitirán el funcionamiento continuo de hogares de ancianos, hogares maternos y casas de abuelos.

Ante la escasez de medicamentos, las autoridades sanitarias promueven el uso de la medicina natural y tradicional, incrementando su producción para la venta en farmacias. “Estamos en combate, hay que buscar alternativas porque la población no puede quedar sin atención médica”, enfatizó Lima Ruiz.

Por su parte, Madeleys Sánchez Llanes, subdirectora general de Educación, explicó que el sector educativo trabaja para mantener la mayor presencialidad posible. Los círculos infantiles, hogares de niños, centros de educación especial y primaria continúan sus servicios sin variación, incluyendo los semiinternados.

La secundaria básica ha ajustado sus horarios para garantizar la presencialidad en las mañanas, adaptándose a las condiciones de cada municipio. La matrícula interna de secundarias, escuelas pedagógicas, politécnicos y preuniversitarios ha sido descentralizada, permaneciendo los estudiantes en sus municipios de residencia.

Para los estudiantes y profesores de comunidades aisladas, se ha diseñado una atención particular con docentes locales que coordinan el proceso educativo. Las escuelas primarias de estas comunidades servirán como sedes, mientras que los estudiantes de nivel medio superior recibirán hojas de trabajo similares a los cursos por encuentro.

El grado 12 de preuniversitario tendrá prioridad en la presencialidad para garantizar la preparación de los estudiantes que se presentarán a los exámenes de ingreso a la educación superior. “La política es que ningún estudiante se quede sin atención, aunque no sea de manera presencial”, aseguró Sánchez Llanes.

Ambos sectores mantienen un monitoreo diario de la situación a través de reuniones de vitalidad matutinas con el gobernador y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, ajustando las estrategias según las necesidades del territorio.

