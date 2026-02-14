Televisión Avileña

Adoptan medidas en preuniversitarios de Morón por crisis energética

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Feb 13, 2026

Ante la situación provocada por el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos a la Isla, los preuniversitarios del municipio avileño de Morón han adoptado medidas para garantizar la continuidad del proceso educativo.

De acuerdo con precisiones ofrecidas por autoridades del sector de la Educación en el territorio moronense, actualmente los estudiantes del Consejo Popular de Turiguano reciben clases en el centro educativo Francisco Gonzalo Marín, ubicado en esa misma comunidad.

La fuente precisó que, con el objetivo de asegurar la calidad del proceso, el claustro seleccionado para impartir la docencia cuenta con la asesoría del equipo metodológico de la Educación Media Superior.

En cuanto a los alumnos del Consejo Popular de Patria, estos mantienen la presencialidad en las aulas de los preuniversitarios de Morón y emplean como medios fundamentales de transporte mototaxis, automóviles y bicicletas.

Por su parte, los estudiantes que residen en zonas rurales más apartadas, como La Rosa, reciben los contenidos de manera online mientras las condiciones así lo exijan.

