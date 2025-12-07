Celebran en Ciego de Ávila Acto Nacional por el Día del Constructor

En la Empresa de Construcción y Montaje de Ciego de Ávila (Conavil) se celebró el Acto Nacional por el Día del Constructor, ocasión para entregar el reconocimiento que acredita a Ciego de Ávila como provincia destacada en este sector un digno reconocimiento a los hombres y mujeres que, con su esfuerzo y talento, integran la gran familia de los constructores y edifican el presente y el futuro de la nación.

La ocasión fue especial para la entrega de diplomas y distinciones a obreros, técnicos y directivos que han dedicado más de 20 años de su vida a esta noble profesión, un testimonio de constancia y amor a la labor constructiva. Asimismo, se distinguió a las empresas con resultados sobresalientes en la ejecución de sus planes y la calidad de sus obras, un incentivo a la excelencia y la productividad.

La imposición de la prestigiosa Orden Lázaro Peña de segundo grado fue otros de los momentos que permitió galardonar la trayectoria del destacado avileño de sector Euardo Aguilera Franco ,una vida dedicada a la construcción cubana.

Ángel Vilagut Montes de Oca, Vice Primer Ministro de la Construcción ,dijo a este medio de prensa que sin duda ha sido un año de grandes retos, de grandes esfuerzos y sacrificios, pero siempre ha estado presente la voluntad y el compromiso con la revolución de los trabajadores del sector de la construcción.

«Ha quedado demostrado la voluntad y la materialización del esfuerzo de los constructores aportando su trabajo para poder recuperar los daños provocados por los efectos de la naturaleza. Eso nos compromete más y prepararnos para un 2026 superior, para brindarle mejores servicios a nuestro pueblo y con mayor compromiso a la revolución, al partido y a la dirección del país» , apuntó el titular del ramo.

Este 5 de diciembre, Ciego de Ávila no solo celebró los éxitos de un sector vital, sino que reafirmó el valor de un gremio que, con sudor y creatividad, edifica sueños, infraestructuras y un mejor porvenir para la nación. Es un reconocimiento a la labor diaria, al espíritu solidario y al compromiso inquebrantable de los constructores, verdaderos artífices del desarrollo cubano.