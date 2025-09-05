Celebran juicio ejemplarizante por tráfico de drogas ilícitas

En cumplimiento de la política de Tolerancia Cero, y en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República, la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, celebró en la sede judicial del municipio de Morón, un juicio con carácter ejemplarizante y aleccionador, a un ciudadano portador de 206 papelitos de cannabinoide sintético, conocido por “químico”.

Ante la presencia de familiares, representantes juveniles de las federaciones de Estudiantes de la Enseñanza Media, y de Estudiantes Universitarios, organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas; de los sectores de la Educación y la Salud, y otras instituciones, el presidente del tribunal, al iniciar la vista oral y pública, expuso los cargos contra el acusado, y explicó los riesgos y peligros que representa para la sociedad este tipo de delito, el cual se combate con toda firmeza.

El referido acto judicial, se efectuó con apego a las garantías legales, y en él se expusieron los elementos acusatorios por la fiscal actuante, seguidos por los de la defensa, que presentó la abogada del acusado.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la sala sentenciadora le impuso al acusado la sanción de ocho años de privación de libertad, para lo cual, entre otras circunstancias, tuvo en cuenta la regla especial de adecuación, solicitada por las partes, prevista en el Artículo 18.1.3 del Código penal, por contar el inculpado con 18 años de edad, “prácticamente un adolescente” e igualmente valoró la alta lesividad del hecho delictivo.

La celebración de este juicio con las características enunciadas, forma parte de las múltiples acciones que se realizan en el país, por diversas instituciones, y la población en general, para combatir el nocivo fenómeno de las drogas.

Tomado de Invasor