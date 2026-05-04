Ciego de Ávila, municipio sede del 26

Los resultados integrales del municipio de Ciego de Ávila determinaron que el Buró Provincial del Partido le otorgara la sede de las actividades centrales del territorio por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Tal decisión se hizo pública por Yenny Carvajal Jiménez, a cargo de la esfera Político-Ideológica en dicha instancia partidista en alocución al pueblo acontecida en la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez, escenario principal en suelo avileño de las actividades en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.

Carvajal Jiménez precisó a este sitio web que, de manera global, el municipio ganador logra el 90 por ciento de los 197 indicadores que establece el Comité Central para el cumplimiento de las cuatro prioridades de trabajo del Partido.

Agregó el dirigente que Ciego de Ávila consolida la condición de municipio superavitario, en el cual, además, se avanza en otros renglones económicos esenciales vinculados al anterior, como el cumplimiento de las ventas y los ingresos, sin sobrepasar los gastos planificados.

Desde lo social, resaltan los saldos del trabajo comunitario integrado, especialmente los fines de semana; la mejoría de la limpieza e higiene comunal en todos los consejos populares del territorio; además de los dividendos que se aprecian en Educación, Salud Pública y atención a vulnerables.

En cuanto a la labor política desplegada por el territorio en el período que se evalúa, sobresalen, el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento a las filas del Partido Comunista, con ascenso tanto en la cifra total de miembros como de organizaciones de base, con respecto al cierre del año anterior.

También destacan los resultados en la aplicación de la política de cuadro, especialmente evidenciado en el completamiento de la plantilla del Partido.

También trascendió que el municipio de Ciro Redondo, ganador de este movimiento político el año anterior, gana en esta oportunidad la condición de Destacado.