Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Ciego de Ávila se mantiene con una disponibilidad de entre 25 y 30 MW

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 11, 2025

Luego de que Ciego de Ávila lograra conectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pasadas las 3:00 de la mañana de este jueves, el territorio viene trabajando con un promedio de 25 a 30 MW, según publicó en su perfil en Facebook, Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido.

“Los 3 emplazamientos de motores se mantienen generando, y durante el día se intentará conectar los 3 parques fotovoltaicos de 21.8 MW”, agregó.

A partir de esta situación, varios circuitos aún no han podido recibir electricidad, los que serán priorizados durante el día; y se continuará con la venta de comida elaborada en los barrios.
Se mantiene el abasto de agua en las zonas más afectadas, la vitalidad en los centros de salud y de producción de alimentos.

En su publicación Gómez Casanova reconoció la disciplina y responsabilidad que ha demostrado, una vez más, el pueblo avileño en momentos de complejidad.

 

 

El sistema eléctrico cubano alcanzó hoy en horas de la mañana alrededor de mil megavatios de generación, según informó Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas a la televisión cubana.

Según el directivo, la recuperación avanza con la entrada en servicio de la unidad ocho de Mariel y el arranque de la unidad seis, que aportará entre 90 y 100 megavatios, mientras en Santa Cruz del Norte operan las dos unidades disponibles.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, se encuentra en proceso de arranque, y la unidad tres de la planta de Céspedes, en Cienfuegos, está próxima a sincronizarse.

En Nuevitas, Camagüey, las dos unidades generadoras ya están en servicio, lo que permite enlazar progresivamente los dos sistemas principales: de Mariel a la Antonio Guiteras y de Matanzas a Holguín.

Una vez conectados ambos sistemas, la cobertura nacional será casi total, con la meta de extender el servicio eléctrico desde Pinar del Río, en el occidente, hasta Guantánamo, en el oriente, durante la jornada.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

Tigres en números

Sep 11, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Evalúa el MINCEX labor del Centro de Desarrollo Local en Primero de Enero

Sep 11, 2025 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Celebran en Ciego de Ávila aniversario 25 del programa de Trabajadores Sociales

Sep 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte

Tigres en números

11 de septiembre de 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Ciego de Ávila se mantiene con una disponibilidad de entre 25 y 30 MW

11 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Evalúa el MINCEX labor del Centro de Desarrollo Local en Primero de Enero

11 de septiembre de 2025 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Celebran en Ciego de Ávila aniversario 25 del programa de Trabajadores Sociales

11 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila